Britney Spears le dice a su familia por qué no los invitó a su boda: "Me trataron como si fuera nada"

ESTADOS UNIDOS.- Ya con su libertad completamente restaurada, Britney Spears se casó con Sam Asghari el pasado 9 de junio y a su boda acudieron algunas de las grandes figuras del pop y del entretenimiento, como Madonna, Selena Gómez y Paris Hilton.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de “Lucky” publicó un largo mensaje sobre el día de su boda en el que habló de sus amigas y les dedicó fuertes palabras a los miembros de su familia, a quienes no invitó a la ceremonia.

Sobre la tutela que impusieron sobre ella por 13 años, Britney tocó el tema del alcohol, pues por este tiempo se le prohibió consumir bebidad alcohólicas. Spears inició su mensaje, contando que en su boda tanto Madonna como Selena Gomez y ella misma cayeron al suelo, pero no por el efecto de las bebidas alcohólicas, sino por la presencia de pétalos de rosas que decoraban el piso.

Los 13 años que estuve bajo el tutelaje, me hacían exámenes antidrogas tres veces a la semana; y en realidad no me gusta el alcohol. Mientras tanto, escuchaba que mi papá se iba a los bares todas las noches y que mi hermano se comía su ensalada de camarones con un whisky con coca todas las noches en Las Vegas después de mi show ¡y a veces antes! Y él nunca me dejaba ni siquiera beber un sorbo”, escribió la cantante.