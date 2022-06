Britney Spears desaparece de Instagram.

Tijuana, Baja California.- Luego de soltar grandes declaraciones sobre sus polémicas familiares y compartir fotografías de su boda, Britney Spears se encuentra fuera de instagram.

Aún se desconoce si fue su propia decisión descansar de esta red social o la misma plataforma le cerró la cuenta. Sin embargo, su esposo Sam Asghari ha seguido activo en sus publicaciones.

No es la primera vez que la cantante de 'Baby One More Time' desaparece sin dar explicaciones,según TMZ fue en marzo cuando decidió por decisión propia descansar de la página.

Por el momento se desconoce hasta cuando se volverá a ver a la princesa del pop a través de este medio.