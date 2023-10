Britney Spears confirma que habrá segunda parte de sus memorias para 2024

LOS ÁNGELES.- Tras el exito rotundo de 'The Woman in Me', Britney Spears ha confirmado que dentro de sus planes se encuentra publicar una continuación de su libro de memorias.

Por medio de una publicación de Instagream, la intérprete de "Toxic" afirmó que el segundo volumen de 'The Woman in Me' será lanzando en 2024.

El humor es la cura para todo !!! ¡Sigue así! ¡El Volumen 2 se lanzará el próximo año... prepárate !!!", comentó en una publicación.

Pese a que aún se desconoce el título de la obra o una fecha exacta de lanzamiento, muchos fans afirman que el nuevo libro se centraría más en su vida profesional, ya que el primer volumen abarcó solo su vida personal.

'The Woman in Me' se ha convertido en una de las biografías de celebridades más vendidas en toda la historia, con más de 400 mil copias vendidas tan solo en las primeras 24 horas.

Entre los principales temas de la biografía, la cantante estadounidense brindó detalles sobre la tutela impuesta por sus padres, y todas las injusticias que sufrió durante 13 años de su vida.