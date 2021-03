Britney Spears confesó que se siente avergonzada por cómo fue retratada en el documental de The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos meses de haberse estrenado el documental realizado por The New York Times titulado “Framing Britney Spears”, el cual habla sobre la vida profesional y personal de la cantante, desde sus inicios hasta la tutela de su padre, la protagonista de la historia habló al respecto.

En su cuenta de Instagram, Britney publicó un video en el que aparece bailando y dando vueltas por todo una habitación al ritmo de la canción “Crazy”, de Aerosmith.

En el pie del video, la intérprete de “Baby One More Time” escribió que se sintió muy mal al ver la forma en la que fue retratada en el proyecto de investigación del reconocido diario y, aunque no lo vio por completo, con lo que vio fue suficiente para que no dejara de llorar por dos semanas.

No vi el documental, pero por lo que vi, me avergonzó la luz en la que me pusieron. Lloré durante dos semanas y bueno... ¡¡¡Todavía lloro a veces !!!!”, escribió.

La cantante comenzó diciendo que su vida siempre ha sido muye especulada y para mantenerse con cordura, necesita estar siempre bailando todas las noches de su vida y así poderse sentir salvaje, humana y viva.

“¡¡¡He estado expuesta toda mi vida actuando frente a la gente!!! Se necesita mucha fuerza para CONFIAR en el universo con tu vulnerabilidad real porque siempre he sido tan juzgada... insultada... y avergonzada por los medios... y todavía lo soy hasta el día de hoy”, agregó.

La exestrella de Disney Channel explicó que hace lo que puede con su propia espiritualidad y trata siempre de mantener su propia alegría, amor y felicidad, y eso lo logra expresándose a través de baile.

“¡¡¡Todos los días bailar me trae alegría!!! No estoy aquí para ser perfecta... perfecta es aburrido... Estoy aquí para transmitir amabilidad ness!!!!”, finalizó.

Britney, quien es madre de Preston, de 15 años de edad, y de Jayden, de 14 años, realizó públicamente un comentario sobre el documental donde habla de cómo la han tratado los medios de comunicación por más de dos décadas y sobre el movimiento “#FreeBritney” tras la pelea por la tutela contra su padre Jamie Spears.



El origen del pleito legal de Britney con su padre

De acuerdo a lo publicado por el Daily Mail, la tutela se estableció por primera vez en 2008, cuando Britney sufrió un colapso público y terminó internada en el pabellón siquiátrico Ronald Reagan UCLA Medical Center y a una suspensión psiquiátrica involuntaria 5150, según la ley estatal de California.

Cinco días después, la intérprete de “Stronger” fue puesta en libertad y la corte le dio a su padre el control total de sus activos, teniendo como abogados a Andrew Wallet y Jodie Montgomery. Wallet renunció a sus funciones en el caso Spears en marzo de 2019.

Por razones de salud, Jamie se vio obligado a ceder temporalmente las riendas a Jodi Montgomery, en 2019, ya que trabajaba como administradora de atención de Britney, quien ha estado luchando para solicitar a un tribunal que reemplace permanentemente, como tutor personal, a su padre con Montgomery.

En agosto del año pasado, Britney perdió un intento por eliminarlo y los fans de la estrella crearon el movimiento “#FreeBritney”, quienes creen en teorías de conspiración que afirman que Britney está retenida en contra de su voluntad y brindan su apoyo para que sea liberada de su padre.