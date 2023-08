Britney Spears celebra su divorcio en Malibú: "Invité a mis chicos favoritos y jugué toda la noche"

ESTADOS UNIDOS. Después de 6 años de noviazgo y 14 meses de matrimonio, Britney Spears y Sam Asghari decidieron tramitar los papeles para su divorcio, lo que trajo consigo múltiples rumores de una posible infidelidad por parte de Asghari, así como de trucos para obtener dinero de la cantante.

Pese a que la intérprete de "If U Seek Amy" no se ha pronunciado sobre dichas especulaciones, declaró que las personas deben "amar incondicionalmente y no bajo condiciones" y prometió mantenerse optimista durante el proceso.

Seré tan fuerte como pueda y haré lo mejor que pueda !!! Y en realidad lo estoy haciendo muy bien !!! De cualquier manera, tengan un buen día y no olviden sonreír", escribió la cantante en su cuenta de Instagram el pasado viernes.

De inmediato, una gran parte de sus seguidores pensó que Britney solo estaba intentando mostrarse optimista, pero se vieron equivocados cuando la Princesa del Pop reveló este domingo que tuvo una increíble noche durante una fiesta en la casa de uno de sus amigos.

¡¡¡Cuando vas a reunirte con un supuesto "amigo" y manejas una hora por pollo!!! Entonces tienes que esperar en el coche y usar el baño... Sabía que los paps (paparazzi) estaban avisados porque el coche en el que estaba nunca se usó antes... Entonces, ¿cómo me siguieron? Malibu Canyon Road es la carretera más horrible que jamás se puede conducir..." escribió Britney.

¿¿¿¿¿¡Entonces qué hace una perra como yo!!??! ¡Me puse mi vestido verde y me aparecí en casa de mis amigos! ¡¡¡Invité a mis chicos favoritos y JUGUÉ TODA LA NOCHE!!!", finalizó.

Del mismo modo, adjuntó un vídeo en el que aparece modelando un hermoso vestido verde y siendo cargada por su grupo de amigos.