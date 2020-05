Britney Spears celebra 20 años del álbum ''Oops!... I Did It Again''

LOS ÁNGELES, California.- Britney Spears se encuentra de festejo. La cantante celebra el 20 aniversario de su famoso álbum: ‘‘Oops!... I Did It Again’’.

Fue toda una sorpresa para la cantante enterarse esta mañana, por medio de sus fanáticos, que su segundo álbum de estudio se encontraba cumpliendo 20 años desde su lanzamiento en el 2000.

‘‘Gracias a quien sea que haya hecho esto... Casi se me cae el teléfono, no lo esperaba!!!!! 20 años desde los Oops! Álbum... la anticipación y las mariposas. Sentí que antes de que saliera estaban locas... se superaron todas mis expectativas!!!! Y todo gracias a ustedes... Gracias por seguir conmigo y crecer conmigo. Soy una chica con suerte. Dios los bendiga y gracias a todos!!!!!!’’, escribió junto a la publicación de un video en el que habla del disco.

Al inicio de dicho clip, se puede ver a la famosa girando, por lo que aprovechó el momento para asegurar que incluso desde hace 20 años lo hacía.

‘‘PD: incluso hace 20 años, todavía me gustaba girar!!!!’’, agregó.

Oops!... I Did It Again es el segundo álbum de estudio de la cantante publicado por el sello discográfico Jive Records el 16 de mayo de 2000. El titulo está basado en el de su canción principal, fue elogiado por los críticos, quienes señalaron que representó a una buena estrategia comercial y musical, dado que aludía a repetir el arrollador éxito comercial de su álbum debut ''Baby One More Time''.