Britney Spears: Su representante renuncia al puesto

Ciudad de México.- A escasos días de que Britney Spears se presentara ante un tribunal para exponer el control que su padre, Jamie Spears, tiene sobre su vida desde que se convirtió en su tutor legal.

El caso ha dado un nuevo giro debido a que el representante de la cantante anunció que no continuará trabajando para ella.

Larry Rudolph, quien ha estado junto a Britney durante 25 años, decidió finiquitar su relación de trabajo con la Estrella del Pop, ha informado la revista Variety, citando una carta que el mismo agente le envió a James Spears en relación a la intención de la intérprete de “Toxic” de abandonar de manera definitiva el canto profesional.

En el escrito que Rudolph le envió a Jamie Spears y a la administradora de cuidado designada por la justicia, Jodi Montgomery, destaca el punto en que el manager indica que “servicios ya no son necesarios” debido a que Britney ha revelado “su intención de retirarse oficialmente”.

Han pasado al rededor de 2 años y medio desde que Britney y yo nos comunicamos por última vez, por entonces me informó que se quería tomar un hiato indefinido, hace un rato me percaté de que Britney ha estado diciendo que tiene las intenciones de retirarse definitivamente.

Como podrán saber, yo nunca tuve que ver ni fui parte de la tutela ni de sus operaciones, por ello, no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Fui contratado originalmente para administrarla y asistir a Britney y a su carrera. Como su manger, yo creo que es lo mejor que me deslinde de su equipo, por lo que mis servicios profesionales ya no son requeridos.

Por favor, acepte esta carta como mi renuncia formal.

Siempre estaré inmensamente orgulloso de lo que logramos en estos 25 años que estuvimos juntos. Le deseo a Britney toda la salud y felicidad del mundo y estaré ahí para ella por si me necesita, justo como siempre lo estuve.