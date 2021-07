Britney Spears: Así celebró la primera victoria en su batalla por la libertad

ESTADOS UNIDOS.- Después de trece años de constante lucha, Britney Spears ya puede ver luz de esperanza al final del camino que inició a recorrer cuando decidió pelear por su tutela ante su padre, para poder llegar a ser una mujer libre y tomas sus decisiones.

La aclamada Princesa del Pop consiguió que la Corte Superior de Los Ángeles le permitiera elegir a su propio abogado para su proceso, luego de que la jueza Brenda Penny aceptó la renuncia de Samuel Ingham III y Loeb & Loeb, el bufete que la defendía. “Quiero una investigación sobre mi papá”, dijo este miércoles Britney en una audiencia telefónica, dejando claro su objetivo legal ahora que cambió de defensa.

También explicó ante la juez Brenda Penny que su tutela ha sido abusiva y que quería elegir su propio abogado. por lo que hizo evidente su entusiasmo ante la autorización de la corte.

“Progresando, amigos... progresando!!!!! Ahora con una representación (legal) real ... Me siento AGRADECIDA y BENDECIDA !!!! Gracias a todos mis seguidores que han estado apoyándome ... No tienen idea lo que significa para my estar respaldada por tan maravillosos seguidores !!!! Dios los bendiga a todos ustedes !!!!! Posdata, esta soy yo celebrando hoy montando a caballo y haciendo volteretas #FreeBritney”, fue el mensaje con el que la cantante acompañó un video de su festejo esa victoria.