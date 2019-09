Brinda Sergio Goyri su apoyo a Jorge Reynoso

Sergio Goyri desfiló por la Alfombra Roja de la Premiación del Festival Comedia en Corto que se llevó a cabo en la ciudad de México, lugar donde no perdió oportunidad para demostrar su apoyo incondicional a Jorge Reynoso, quien recientemente fue señalado de presuntamente abusar de su hijastra cuando esta tenía 10 años de edad.

Manifestando total respaldo a su amigo y colega, Sergio contó: “Me comuniqué con él por el WhatsApp me dice que todo está bien, que sus abogados están muy confiados y que primero Dios todo saldrá bien”.

Acto seguido, al preguntarle si sabía de qué era acusado Reynoso, Goyri explicó: “No tengo muy bien todo el dato, hemos estado fuera del país, y no tengo bien como está la acusación, yo vi por las redes algo y yo confío en mi amigo, mi compadre Jorge, porque lo conozco de hace 40 y tantos años y siempre me ha mostrado una conducta intachable, conmigo, con mi familia, con Lupita, desconozco, pero lo que sí te puedo decir es que Jorge es una persona muy educada, en cuanto a mí me ha mostrado un gran respeto”.

Cambiando de tema, el histrión también mostró interés en volver a la faceta del canto, y luego de confesar que Juan Gabriel quería grabarle un disco, hoy asegura que Joan Sebastian deseaba que cantara una de sus composiciones.

“Tememos proyectos para hacer algo, vamos a grabar un disco, aquí a dueto con Lupita y con mi hijo Nitro, si había pláticas con él (Joan), con Alberto (Aguilera Valadez), con varios compositores importantes”, explicó.

Sobre el tema que hubiera grabado de llamado “Poeta del Pueblo”, Sergio aseguró que se trataba de uno inédito, y aunque manifestó que sonaría un poco atrevido de su parte estas pretensiones ya que no se considera un gran cantante, no olvida que en este terreno le fue excelente.

“Gracias Dios me fue muy bien, tengo dos Discos de Oro, uno de Platino, pueden criticar porque yo soy el primero que me criticaba, se agradece muchísimo a la gente que compraba mis discos porque fueron bastantes y gente que pagaba un boleto en los conciertos que fueron bastantes también, anduvimos casi 4 años de gira con Tucanes de Tijuana, La Banda Limón en conciertos de 50, 60, ciento y tantos mil personas, entonces para mi fue experiencia maravillosa”, culminó.