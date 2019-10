Brie Larson podría interpretar a Ahsoka Tano en "Star Wars"

ESTADOS UNIDOS.- A mediados de septiembre se dio a conocer que Kevin Feige de Marvel está desarrollando una nueva película de Star Wars, y aparentemente ya tenía en mente a una actriz para un papel protagonista. Ahora, se está hablando sobre que Brie Larson podría interpretar a Ahsoka Tano en la cinta.

Cabe señalar que ya se sospechaba que Larson podría estar en la nueva película de Feige.

Desde que Kathleen Kennedy, de Lucasfilm, anunció que Feige asumiría un nuevo proyecto cinematográfico de Star Wars, los fanáticos de todo el mundo especularon que Larson iba a tener un papel. La actriz es una autoproclamada gran fan de Star Wars, e incluso respondió a los rumores de que protagonizó la nueva película de Feige compartiendo fotos de sí misma vestida con atuendo Jedi en Twitter.

Según información de We Got This Covered, Ahsoka Tano podría aparecer en la película de Feige. Los fanáticos de toda la vida del universo de Star Wars conocerán a Ahsoka por su papel protagonista en Star Wars: The Clone Wars, su aparición en Star Wars: Rebels y, por supuesto, su novela, Star Wars: Ahsoka. Fue presentada como la aprendiz padawan de Anakin Skywalker y desde entonces se ha convertido en una conocida personaje femenina en la franquicia de Star Wars.

Cabe señalar que se trata de un rumor, hasta el momento no han confirmado tal noticia.