Brian Villegas, ex novio de Yeri Mua, asegura que le negaron la visa porque lo reconocieron

HERMOSILLO, Sonora.- Nuevamente, Brian Villegas, ex de la influencer Yeri Mua está envuelto en una polémica, pues ahora el joven asegura que le negaron la visa americana porque la persona del consulado lo reconoció.

Recordemos que Brian y Yeri se han visto involucrados en muchas polémicas y fuertes peleas durante y después de su romance, también hace unas semanas Yeri Mua confesó haber sido víctima de violencia física por parte del joven.

Ahora el joven revela que intentó solicitar su visa, pero fue rechazado y asegura, fue injusto y hay alguien detrás de todo esto.

Asegura que la oficial consular que lo atendió cambió su semblante al verlo, por lo que cree que lo reconoció y decidió darle un trato diferente.

“No revisó mis documentos ni me pidió nada. Simplemente, me vio, obviamente la empresa con la que hice mi trámite me había puesto cierta cantidad de dinero que yo ganaba que incluso era menor que la que yo normalmente gano, pero lo único que me preguntaron fue a qué te dedicas y si tenía familia... Ni checo mi Insta, ni mi Facebook, fueron 30 segundos lo que me vio”, mencionó

Brian asegura que el motivo de que le negaran la visa fue que probablemente la mujer que lo atendió había visto sus videos y por ello le caía mal y decidió rechazarlo.

