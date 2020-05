Brian May es hospitalizado de emergencia

REINO UNIDO.- El músico Brian May, conocido por formar parte de la agrupación Queen, fue hospitalizado de emergencia por un accidente que tuvo en su casa.

Mientras hacía un trabajo de jardinería, el guitarrista se destrozó los glúteos, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un nosocomio.

“Logré romper mi Gluteus Maximus en pedazos, en un momento de jardinería demasiado entusiasta. De repente me encuentro en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado”, explicó.

May tendrá que usar silla de ruedas por un tiempo y tomar analgésicos para tratar el dolor de sus glúteos.

Fue él mismo quien aclaró por medio de sus redes sociales que afortunadamente no estaba infectado con Covid-19, pero que había sufrido un accidente casero.

Brian compuso muchos de los temas de Queen, como "Now I'm Here", We Will Rock You", "Fat Bottomed Girls", "Save Me", "Flash", "Hammer to Fall", entre otros éxitos.