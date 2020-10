Brian Johnson, vocalista de AC/DC confesó que su madre sacó de contrabando de Italia a pilotos británicos durante la Segunda Guerra Mundial

El líder de la banda AC/DC, Brian Johnson, reveló que su madre Esther, quien nació cerca de Roma, Italia, durante la Segunda Guerra Mundial apoyó a los británicos a esconderse y escapar del País, a pesar de que tenía hermanos fascistas, publicó el Daily Mail.

En el podcast We Have Ways Of Making You Talk con el comediante Al Murray y el historiador James Holland, el cantante de 73 años de edad, dijo que metió de contrabando a pilotos de combate aliados en el escondite de su granja familiar.

Johnson platicó que en aquel entonces su madre trabajaba como taquígrafa en la sede alemana y transmitía información al escondite subterráneo, aún y cuando los tres hermanos de ella eran “camisas negras”.

Quiero decir que pensaban que Mussolini era lo mejor, mucha gente lo creía y eran verdaderos fascistas, tenían pequeñas pistolas y elegantes uniformes. Mamá trabajaba como taquígrafa en la sede alemana y obtendría cualquier pequeña información y la pasaría a la clandestinidad”, dijo.

Su granja estaba debajo del gallinero sin que sus hermanos lo supieran, agregó, había un escondite donde colocarían a todos los pilotos caídos y los resguardarían allí debajo durante un par de días para después llevarlos a Suiza.

El intérprete de Back in Black resaltó que su madre alguna vez le comentó que lo que hacía en aquel entonces era muy divertido, ya que algunos de los pilotos ingleses eran muy agradables y educados.

La banda AC/DC fue fundada en Sydney, por los hermanos Malcolm y Angus Young, en noviembre de 1973, y tras la muerte del cantante Bon Scott, en 1980, a causa de una intoxicación alcohólica aguda, a la edad de 33 años, Brian Johnson fue contratado para reemplazarlo.