Brian Austin Green y Megan Fox se han separado tras 10 años de matrimonio

LOS ÁNGELES.-Brian Austin Green y Megan Fox se han separado de nuevo, luego de casi 10 años de matrimonio.

La estrella de Beverly Hills 90210 confirmó las noticias en el último episodio de su podcast el lunes, después de semanas de especulaciones de que la pareja se había separado. "Quería que todos lo escucharan de mí, y esto es todo", dijo Green.

El actor de 46 años declaró que él y Fox comenzaron a separarse a fines del año pasado, después de que Fox estuvo filmando una película durante cinco semanas.

"Ninguno de nosotros hizo nada el uno al otro. Ella siempre ha sido honesta conmigo. Siempre he sido honesto con ella", compartió. "Hemos tenido una relación increíble. Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, como familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial".

Según Green, él y Fox "seguirán yendo de vacaciones familiares y días festivos en familia y realmente harán de eso un foco para los niños".

"Apesta cuando la vida cambia y algo a lo que estás acostumbrado, que has estado haciendo durante 15 años, tratas de no deshacerte pero cambias. Hay un aspecto desconocido... ese agujero en mi estómago", indicó. “Realmente no quiero que Megan y yo estemos en desacuerdo... ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perder eso ".