Brendan Fraser y Hugh Jackman posibles ganadores del Oscar

Ciudad de México.- Las predicciones de los Premios Oscar 2023, no se hacven esperar, y los de actores de la talla de Brendan Fraser y Hugh Jackman, , con su actuación en las películas "The Whale" y "The Sun", respectivamente, resuenan en los ganadores de este año.

"Variety" lanzó una lista de posibles candidatas y candidatos que podrían ser nominados en nueve de las 23 categorías de los Premios Oscar, en su nonogésima quinta edición, la cual se llevará a cabo el 12 de marzo del próximo año. Mientras que, en la entrega más reciente, fue Will Smtih el actor acreedor al premio por la Mejor actuación, gracias a su papel como Richard Williams en "King Richard", y "CODA" se hizo merecedora al reconocimiento de "Mejor película", este año se suman nuevas producciones e intérpretes que podrían alcanzar el galardón. ¿Cuáles son?

¿Quiénes podrían competir por el Oscar al Mejor actor en 2023?

Hugh Jackman - "The Sun"

Peter (Hugh) es testigo de cómo su nueva familia, a lado de Emma, su nueva pareja y su hijo recién nacido comienza a desbaratarse, cuando su exesposa Kate reaparece en su vida con Nicholas, un hijo adolescente.

Brendan Fraser – "The Whale"

Un escritor y profesor con un severo problema de obesidad busca redimirse y reanudar su relación con su hija adolescente.

Bill Nighy – "Living"

Se trata de una adaptación inglesa de "Ikuru", cinta de 1952, en la que un paciente con cáncer debe tomar una decisión que le cambiará la vida.

Daniel Giménez Cacho – "Bardo"

La película, estrenada directamente en Netflix, explora la modernidad política y social de México.

Austin Butler – "Elvis"

La cinta es una "biopic" de la vida de "el rey del rock", Elvis Presley; a través de su infancia y hasta que se consolidó como uno de los cantantes más importantes en la historia de la música. También se cuenta la relación compleja que entable con su manager, el coronel Tom Parker.