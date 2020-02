Brenda Zambrano festeja San Valentín trepada encima de Guty Carrera, su novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Brenda Zambrano festejó este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, trepada en los brazos de Guty Carrera.

La ex Acapulco Shore posteó la imagen en su cuenta de Instagram, y se le veía también dándole tremendo beso al modelo.

Brenda escribió este texto para acompañar la imagen:

“Happy Valentine’s Day (Feliz Día de San Valentín)”.

Guty es originario de Perú, y tiene una relación sentimental con la influencer.

En enero, Zambrano mandó un contundente mensaje a todas las personas que critican y buscan que su relación truene.

“Las chicas que me siguen de Perú, que han estado comentando mis fotos y mandando mensajitos, muchísimas gracias por preocuparse, pero quiero aclararles algo. Si no tienen nada que comentar, porque me están diciendo ‘cuídate de Guty si no sabes el historial’. Todo lo sé por Internet”, sostuvo.

"Y no se crean toda la m...... que dicen por ahí por favor. No se lo crean todo, o sea muchas lo hacen para querer llamar la atención y porque están locas y porque hay cada loca estúp... que escribe cada pendej...", agregó la joven.