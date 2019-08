Brenda Kellerman responde a criticas, tras muerte de su hijo Dante

MÉXICO.- Brenda Kellerman, pareja y madre de dos hijos de Ferdinando Valencia, retomó sus redes sociales para despedir de una forma muy tierna a su hijo y, a su vez, responder a los malos comentarios que ha recibido en la red.

Junto a una pintura en la que aparece su hijo Dante sonriendo, Brenda expresó: “Mi ángel Hermoso te doy las gracias por Darme La Paz que te pedí antes de partir, mucha gente escribe cosas como parece que no me importa, porque salgo sonriendo y muchas cosas más Mi Dante tu si sabes por qué y Dios también en serio gracias, gracias por dejar a tu mami con tanta fuerza y paz te amare por siempre y Dios gracias por escoger a mi bebé como tu angelito nunca perderé esa fe que tuve. BENDICIONES PARA TODOS Y MÁS PARA LA GENTE QUE ESCRIBE COSAS FEAS �� �� �� @henrie_picture Este Arte es para ti Dante ilustre a tu Familia con tanta Alegría y hoy Subo este Arte con el corazón muy pequeño. Si así me siento yo imagínense sus padres. Realmente Fue un Gusto poder invertir tiempo en ti ️ Dios te tenga en su Santa Gloria .”

Hasta este momento Ferdinando no se ha pronunciado al respecto. Por su parte y alejada de la controversia, Sofía Martínez, hija mayor de Valencia, también empleó la misma red social para enviar un conmovedor mensaje al pequeño Dante.

“Siempre te vamos a recordar por tu valentía por esa tranquilidad que reflejaba tu ser por esas sonrisitas tan bellas llenas de ternura Dios sabrá cuidar de ti desde allá arriba y tu mi angelito Dante y Dios sabrán cuidar de nosotros TE AMO angelito valiente”, expresó la joven.