Brenda Kellerman recuerda a su mellizo Dante con un emotivo mensaje

A 7 meses de su partida de uno de sus mellizos, la actriz Brenda Kellerman compartió un emotivo mensaje con sus seguidores para recordar a su angelito.

La esposa de Ferdinando Valencia compartió en su cuenta en Instagram, el siguiente mensaje:

Gracias Dios por este ángel tan hermoso ya son 7 meses mi enano te extrañamos mucho. No me he muerto... Solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, No he muerto, aún que mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar, seré la brisa que besara sus rostros, seré un recuerdo dulce que llegue a su memoria ... Seré esa página bonita de su historia ... ����✨

Perdón a todos, tomé uno de los primeros trenes y se me olvido decirles ... No me he muerto .. Solo me fui antes ✨���� # 7meses #AngelDante #NuestrosMellizos #angelito #amoreterno @yeyito_kellerman Dios te bendiga gracias @ferdinandoval @nuestrosmellizos”.