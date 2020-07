Brandon Peniche desmiente tener coronavirus

Brandon Peniche reapareció en el programa Venga la Alegría para desmentir públicamente que este contagiado de Covid-19, tal como se dio a conocer en diversos medios en las últimas horas.

Manifestando que era una total mentira, el conductor explicó: “yo me hice una prueba de sangre… y me salió un falso positivo o un positivo que estaba creado anticuerpos, yo me he estado sintiendo mal, entonces evidentemente la producción junto conmigo tomamos la decisión de ‘vete, hazte la prueba’… y me la hice de inmediato… y salí negativo”.

Sobre su ausencia del matutino de TV Azteca, el hijo de Arturo Peniche comentó: “se acercaba el fin de semana y la producción me dijo: ‘quédate en tu casa para que descanses, y te sientas mejor para el lunes’”.

Contando que también tomó la medida de aislarse de su familia, e incluso sigue sin verlos hasta este momento, Brandon refirió que su malestar continuó y por eso decidió ir a otro hospital a hacerse otra prueba.

“La producción siempre se mantuvo en contacto conmigo y me dijo ‘tranquilo, no vengas a trabajar, vamos a esperar una segunda opinión’, salí negativo el día de ayer”, agregó.

Mostrando las pruebas de sus resultados ante las cámaras, Brandon manifestó que su ausencia se debió a que solo se tomó el tiempo necesario para descartar la enfermedad.

Por otro lado, cabe mencionar que durante el mismo programa otros conductores con Cynthia Rodríguez, Pato Borghetti y Sergio Sepúlveda se sometieron a pruebas rápidas para descartar que tengan esta enfermedad.