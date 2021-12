Bradley Cooper revela que lo amenazaron con una navaja en el metro de Nueva York

ESTADOS UNIDOS.- Hace un par de años que Bradley Cooper y su expareja Irina Shayk decidieron vivir juntos en Nueva York, ya que la famosa trabajaba en las pasarelas y en diversas sesiones de fotos, y el actor con intención de estar más cerca de su hija Lea de Seine de cuatro años, optó por vivir ahí por un tiempo.

Y a pesar de que la ciudad es conocida por la inseguridad, definitivamente el estadounidense no esperó que algo trágico le sucediera, hasta que un día mientras viajaba en el metro, vivió un fuerte incidente según contó en su participación del podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard.

El protagonista de "A Star is Born" relató que todo comenzó cuando iba a recoger a su hija a la escuela rusa donde estudia, hasta que unas personas lo detuvieron con una navaja, lo que consideró como una señal de que "estaba bajando la guardia" y que se estaba sintiendo demasiado cómodo en Nueva York.

Antes de la pandemia solía caminar por la ciudad de Nueva York todo el tiempo con estos [audífonos] puestos. Estaba en el metro, [a las] 11:45 para recoger a Lea en el centro, en la escuela rusa y me detuvieron a punta de cuchillo”, narró Bradley Cooper.

Además, el actor agregó que mientras estaba en el metro sentía que alguien se acercaba a él, pero creyó que se trataba de algún seguidor que solo quería tomarse una foto con él. Fue hasta que se volteó y vio que tenía un cuchillo de frente.

"Tenía mis audífonos puestos todo el tiempo. No oigo nada. Solo escucho música. No puedo recordar (lo que estaba escuchando). Miro hacia arriba, veo los ojos de la persona y me sorprende lo jóvenes que son”, recordó.

Bradley Cooper comentó que él estaba consciente de que la víctima no debe correr cuando es amenazado por un cuchillo, pero por inercia lo hizo durante ese incidente, por lo que huyó y se escondió en la entrada del metro para luego sacar su teléfono para tomarle una foto al joven que lo amenazaba. "Él saltó y huyó. Le tomé una foto. Luego lo perseguí escaleras arriba y empezó a correr por la Séptima Avenida. Le tomé dos fotos más”, confesó.

Después que le tomara fotos a los jóvenes, el actor contó que se acercó a dos policías para informarles de lo que había sucedido, pero el asunto les pareció indiferente.

'¿Te apuñalaron?’, y yo: ‘No, no’. El policía me dijo: ‘Comprueba si te apuñalaron’. Lo que pasa es que apuñalan a la gente y quedan en estado de shock. Miré para ver si tenía razón. ... Y luego volví al metro y recogí a mi hija”, comentó el protagonista de "¿Qué pasó ayer?".