Bradley Cooper e Irina Shayk posan juntos en fiesta posterior a los BAFTA

ESTADOS UNIDOS.- Bradley Cooper e Irina Shayk se reunieron en los premios BAFTA el pasado domingo, siete meses después de separarse. El dúo asistió a la fiesta de moda y cine británica Vogue y Tiffany & Co., que coorganizó Shayk, después del gran espectáculo.

Demostrando que están en buenos términos, el actor y la modelo posaron para una foto Junto al editor británico de Vogue, Edward Enninful.

Congrats. Bradley and Irina. pic.twitter.com/usqxJ6lkFO — @luz80000575. Luz De Maria (@luz80000575) February 3, 2020

Una vez que las noticias de su reunión llegaron a las redes sociales, los fanáticos de la pareja especularon si la pareja, que comparte la hija de 3 años Lea de Seine Shayk Cooper, volvería a estar juntos. Pero, como dijo Shayk en su reciente entrevista con el medio británico, se siente "muy afortunada" de haber tenido una relación con él, pero no necesariamente quiere reavivar nada en este momento.

Cabe recordar que fue en junio del 2019 cuando Cooper y Shayk anunciaron que estaban terminando su relación de 4 años, atribuyendo a sus horarios conflictivos por causar una tensión entre ellos.

Hablando con British Vogue, Shayk admitió que equilibrar ser madre soltera con su exigente carrera no siempre es una tarea fácil. "Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora y proveedora", dijo la estrella. "Confía en mí, hay días en que me despierto y digo:" Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando”.