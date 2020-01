Brad Pitt y Jennifer Aniston se reunieron en los Premios SAG y ella le tocó el pecho

LOS ÁNGELES.-Brad Pitt y Jennifer Aniston dieron la nota principal este domingo en la entrega de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla.

En una foto difundida en redes sociales se apreció el encuentro entre las dos mega estrellas de Hollywood, donde aparecían sonrientes, incluso ella le tocó el pecho.

Aniston, de 50 años, y Pitt, de 56, se divorciaron en 2005.

Pitt incluso bromeó en el discurso ganador sobre su matrimonio fallido.

"Fue una parte difícil", dijo sobre su papel como Cliff, en Once Upon a Time in Hollywood. "Alguien que se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa". El camarógrafo luego enfocó a Aniston, que sonrió un poco, y luego aplaudió dos veces.

Pitt se llevó a casa el premio a la mejor actuación de un actor masculino en un papel secundario por "Once Upon a Time in Hollywood".

A través de los años, los ex se han mantenido amigables. Pitt asistió a la fiesta anual de Aniston, así como a su fiesta de cumpleaños número 50 en febrero de 2019.

