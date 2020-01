Brad Pitt usa un gafete con su nombre para presentarse

Quien esta dando de que hablar en redes sociales es el actor nominado al Oscar, Brad Pitt, quien durante el desayuno de la próxima 92a ceremonia de los Premios de la Academia, porto un gafete con su nombre, lo cual causo hilaridad entre los internautas ya que la mayoría de los comentarios dicen: "como si no fuera uno de los actores más reconocidos en el mundo".

La etiqueta tenía escrito: “Brad Pitt. Mejor Actor de Reparto, Once Upon a Time… in Hollywood”,los organizadores del evento ofrecieron etiquetas a todos los nominados de los Oscars 2020, pero muy pocos accedieron a usarla, publica Elle.

Pero ese no fue el caso de Pitt, quien orgullosamente portó su identificación durante todo el evento para convivir con otros nominados, esta acción confirma su encanto.

Los memes del momento no podían faltar. “Mr. Brad Pitt hasta las ardillas saben quién eres”, comentaron en Twitter y algunos piensan que esta interpretación por sí misma ya merece un Oscar.