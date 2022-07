¿Brad Pitt se sabe las canciones de Bad Bunny?

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente se estrenó en Berlín la película Bullet Train, una comedia de acción protagonizada por Brad Pitt. Y llamó la atención el atuendo del actor, pues vistió una camisa con chamarra y una falda, rematando con unas botas estilo militar.

Tras el revuelo que causó Brad Pitt en la alfombra roja, el artista destacó en una entrevista para Despierta América lo cómodo que se sintió usando falda.

Respecto al hecho de haber trabajado con el intérprete de música urbana, Bad Bunny, Pitt señaló:

Se avienta con todo, no duda las cosas y cuando me avienta en el mar y me apuñala en la escena no se la pensó para nada, todo fue muy realista, es que así están diseñadas las escenas, son muy divertidas también, y al igual que el resto del elenco, todos disfrutamos de ellas y creo que son lo que más resalta”.