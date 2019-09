Brad Pitt pudo haber terminado con Jennifer Aniston por no ser ''tan interesante''

ESTADOS UNIDOS.- Durante una entrevista con la revista GQ, Brad Pitt admitió que durante los "finales de los 90 o principios de los 2000", los años que estuvo con Jennifer Aniston, "no estaba viviendo una vida tan interesante" como creía que podría ser.

El actor de ‘One Upon A Tim In Hollywood’ reveló que le había comentado a Leonardo DiCaprio que no sentía que estaba viviendo una vida interesante durante los años 90 y 2000.

Brad también le dijo a la publicación que todavía disfrutaba actuando, pero que ya no quería centrar su vida en eso.

"Hubo demasiado énfasis en encontrar personajes interesantes. Dije 'F *** me, hombre. Vive una vida interesante y el resto se encargará de sí mismo'. Como, 'Sal y tú ... vives un interesante vida. Salga y tenga experiencias reales. "Y eso es lo que informa el trabajo. No voy a encontrar el trabajo interesante y luego tratar de inventarlo. Simplemente me hice más consciente de cómo estaba viviendo en comparación con lo que estaba viviendo", señala el actor.

Recordemos que el actor de casó en el 2000 con Jennifer Aniston para después divorciarse en 2005 para comenzar una relación con Angelina Jolie.