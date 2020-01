Brad Pitt habría rechazado el papel de Neo en 'The Matrix'

ESTADOS UNIDOS.- Brad Pitt dejó a todos sorprendidos durante una entrevista realizada en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, donde se le preguntó sobre qué películas había rechazado en el pasado, a lo que el actor respondió que sólo mencionaría una: ‘Matrix’.

“Realmente creo que nunca fue para mi. No es para mi. Es de alguien más y ellos van y lo logran. Realmente creo en eso”, dijo el miércoles el actor de Ad Astra. “Realmente lo hago. Pero sí transmití The Matrix. Tomé la pastilla roja’’.

"Tal vez es mi educación. Fe, como, en el sentido de que, si no lo entendía y no era mío, simplemente no era mío. Pero podía sentirme cada vez más cerca. [Esa es] generalmente la forma en que funciona, y también lo veo con actores más jóvenes”, agrega el actor.

A pesar de perder la oportunidad de aparecer en la exitosa franquicia, Pitt mencionó lo agradecido que está por el viaje de su carrera.

"También es en noches como esta donde puedo mirar hacia atrás y sentirme realmente bendecido", dijo el ganador del Premio de la Academia en su discurso. "Me siento muy afortunado con todas las personas increíbles con las que he podido trabajar, que me han enseñado mucho y me han tocado la vida".

Pitt no es el primer A-lister que revela que rechazó The Matrix. En octubre pasado, Will Smith admitió que lamentaba haber rechazado la oportunidad de interpretar a Neo, una parte que finalmente fue para Keanu Reeves.