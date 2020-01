Brad Pitt, Jennifer Aniston y la chispa que todos esperaban en los Globos de Oro

BEVERLY HILLS, California.- Jennifer Aniston y Brad Pitt dieron mucho de qué hablar la noche del pasado domingo luego de que ambos caminaran por la misma alfombra roja.

Tanto fanáticos como los medios esperaban ver algún tipo de interacción entre la ex pareja, fue bastante la especulación que hasta se volvieron tendencia en redes sociales.

La expectativa incrementó cuando Brad subió al escenario para tomar su premio por haber ganado en la categoría ‘Mejor Actor de Reparto’ por su papel en "Once Upon a Time in Hollywood".

Durante su agradecimiento el actor mencionó que ‘‘quería traer a mi mamá pero no pude porque siempre que estoy a lado de alguien dicen que estoy saliendo con esa persona, y sería raro’’. Siendo ese preciso momento en el que las cámaras enfocaron a Jennifer, algo que generó aún más polémica pues recordemos que Brad a acudido a varias fiestas de Aniston, lo que lo ha posicionado en revistas con encabezados de un posible regreso.

Por si fuera poco, las dos estrellas asistieron a la fiesta posterior de la CAA en el Sunset Tower Hotel el domingo por la noche, después de los 77th Golden Globe Awards en el Beverly Hilton, donde según información de TMZ también se sentaron muy cerca.

Aunque no haya nada entre ellos lo que sí es seguro es que siempre van a llamar la atención cuando estén cerca, incluso si llegan y se van por separado.

Recordemos que Pitt y Aniston se casaron entre 2000 y 2005, antes de separarse debido a una supuesta infidelidad de Pitt con Angelina Jolie.

Sin embargo, han seguido siendo amigos, y Brad reconoció en la alfombra roja que se mezclaría con Jen durante la noche, señalando: "Me encontraré con Jen, es una buena amiga".