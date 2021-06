Boy George busca en redes sociales al actor que lo interpretará en su película biográfica

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de anunciar que realizará una película que hable sobre su vida y sobre cómo llegó a la cúspide del éxito musical en la década de 1980, Boy George reveló que está buscando al actor protagonista por redes sociales.

Este 14 de junio, George O’Dwd, conocido artísticamente como Boy George, cumple 60 años de edad y en una entrevista para la agencia Reuters destacó que está muy interesado en encontrar al actor que interpretará al personaje que ha creado durante todos estos años.

Obviamente, estoy muy interesado en que alguien más sea yo porque creo que todos estamos desempeñando un papel de todos modos, especialmente nosotros los artistas. Nos creamos a nosotros mismos con cartón y brillantina. Somos nuestros propios inventos. Y luego como que nos pasamos la vida explicando un personaje que en realidad no existe”, dijo.

Destacó que es un buen momento para explorarse e investigar quién realmente es como persona y por qué razón hace lo que hace.



¡FELIZ CUMPLEAÑOS, BOY GEORGE!

Este lunes, Boy George cumple lo 60 años y, aunque ya es considerado como una persona de la tercera edad, el intérprete de “Time” resaltó que le molesta que le pregunten sobre su edad, ya que no se siente “mayor” y le parece ridículo.

“Parece ridículo! Es como: '¿Y qué?' Para mí es como si hubiera una libertad que viene con estar en este punto de mi vida y no sé si eso tiene que ver con mi edad o por ciertas cosas... creo que mientras estés interesado en cosas siempre será interesante, ¿sabes? Y tú nunca serás interesante para todos, pero esa es su pérdida”, explicó.

El también diseñador de moda indicó que con su nuevo proyecto biográfico es buen momento para averiguar cómo es ser mayor, ya que siempre ha amado a las personas mayores.

“Creo que es algo asombroso... Siempre he amado a las personas mayores. Todavía no soy uno, pero no le tengo miedo. Porque el tiempo debería hacerte más sabio. Esa es una gran línea de apertura para una canción”, finalizó.

Boy George es un cantante, compositor, DJ, diseñador de moda, fotógrafo y productor discográfico, nacido en Barnehurst, Kent, Inglaterra, y cobró fama en la década de 1980 por ser el vocalista de la banda de pop, Culture Club.



George y su banda tuvieron éxitos mundialmente reconocidos como “Karma Chameleon”, “Do You Really Want to Hurt Me” y “Time (Clock of the Heart)”.

Es conocido por su voz conmovedora y su apariencia andrógina y formó parte del movimiento inglés “New Romantic” que surgió a fines de la década de 1970 y hasta principios de 1980.