Borra Julio Preciado todas sus imágenes en Instagram y solo deja una

Ciudad de México.- Julio Preciado sorprendió a sus seguidores al hacer un cambio radical en su cuenta de Instagram, pues de un día para otro borró todas las imágenes y videos que estaban en dicha red social y ahora solo aparece una imagen en la que se muestra sonriente.

A pesar de que el cantante de música regional mexicana comienza a dar indicios de su regreso al ambiente artístico luego de salir avante de una operación de trasplante de riñón y de una infección en los testículos y problemas cardiacos, ahora ha sorprendido a sus fanáticos por su decisión de eliminar casi todas las fotos y videos de Instagram.

Hasta este momento el ex integrante de la Banda El Recodo no ha revelado el motivo que lo orilló a realizar esta acción, aunque también se pudiera pensar que todo esto se trata de un ataque a su cuenta, pues además de no seguir a nadie, también se lee el siguiente mensaje en la descripción:

“Este es un mensaje automático que se le envía. Si tiene derecho a recibir una insignia verificada, recibirá un mensaje automáticamente”.

Se espera que en breve el intérprete de “Dos hojas sin rumbo” brinde alguna explicación al respecto, mientras tanto, en su cuenta de Twitter la última publicación del cantante, que fue el pasado 28 de agosto, hace referencia al deceso de Don Manuel “El Loco” Valdés.