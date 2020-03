Bono compone canción a los trabajadores de salud que luchan contra el coronavirus

IRLANDA.- El cantante Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, escribió una canción en honor a los trabajadores de salud que luchan contra el coronavirus.

“Let Your Love Be Known”, es el título del tema que homenajea a los médicos, enfermeras y cuidadores de pacientes que están infectados con COVID-19.

En este día de San Patricio, una cancioncita que escribí hace una hora. Creo que se llama 'Let Your Love Be Known'”, expresó antes de cantar la melodía.