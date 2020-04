Bob Odenkirk habla sobre la experiencia que vivió luego de que su hijo tuviera coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Bob Odenkirk, conocido por protagonizar la serie de 'Better Call Saul' detalló la experiencia quetuvo luego de que su hijo diera positivo a COVID-19.

Durante una entrevista con Conan O’Brien en el episodio del lunes de Conan por TBS, el actor explicó que su hijo de 21 años, Nate, se enfermó mientras estaba en la escuela en la Universidad DePaul en Chicago. "Su compañero de cuarto estaba enfermo. Muy, muy enfermo", dijo Odenkir.

"Mi hijo tuvo asma durante muchos años. Muy mal. Muchas veces desaparece alrededor de los 18 años, pero ... incluso a los 20 ... creo que todavía usa su inhalador a veces", señaló.

Además afirmó que cuando tuvo el primer contacto con él, se encargó de hacerlo bajo los debidos protocolos.

"Fui por el al aeropuerto, le di una máscara y se lavó las manos con jabón antibacteriano y todo eso. Se despertó a la mañana siguiente con fiebre y dijo que le dolía la garganta como si tuviera cáncer. Dijo que realmente le dolía", agregó.

El actor admitió que no entendía completamente la gravedad de los síntomas de su hijo hasta que lo vio notablemente mal.

"Estamos tan acostumbrados a la gripe, y nuestros cerebros simplemente van naturalmente: 'He pasado por eso. Lo tengo. Tres días. Dos, tres días que son difíciles, y luego uno mejora. No es eso. Es mucho peor. Nate estuvo debilitado durante casi dos semanas. Dos semanas después, lo estoy mirando y digo: 'Estás bien ahora, ¿verdad?'", Dijo. "Y él dice: 'No, no. No estoy bien", aseguró.