Bob Marley: Su historia a 39 años de su muerte

ESTADOS UNIDOS.- Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Saint Ann, Jamaica, fue un músico conocido por ser una leyenda del género reggae.

Sin embargo, su carrera se vió truncada cuando fue diagnosticado con cáncer y falleció el 11 de mayo de 1981 en Miami, Florida.

En los años 70, Marley era un pacifista apolítico en Jamaica, músico ya consagrado y un auténtico propulsor de la fe rastafari.

Por esos años decidió participar en un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales de Kingston, el 5 de diciembre de 1976 para promover la paz y la reconciliación nacional, y frenar la violencia.

En julio de 1977 fue diagnosticado con un melanoma lentiginoso acral, una forma de melanoma, en el primer dedo de su pie derecho, pero pesar de su enfermedad, Marley siguió con las actuaciones programadas y no se extirpó el cáncer ni siguió algún tratamiento.

Los más grandes éxitos de Marley fueron: “I Shot the Sheriff”, “No Woman, No Cry”, “Jamming”, “Redemption Song”, “Is this love”, entre otros.

El cantante falleció en el Cedars of Lebanon Hospital, ahora Hospital Universitario de Miami, la mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años.

Bob tuvo ocho mujeres, con las cuales tuvo en total trece hijos: Imani Carole, Sharon, Cedella David, Stephen, Robert, Rohan, Karen, Stephanie, Julian, Ky-Mani, Damian y Makeda, este último nació después de la muerte del cantante.