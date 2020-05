Bob Esponja y otras series estarán gratis en Paramount+ de Clarovideo

HERMOSILLO, Sonora.- Como parte del especial #QuédateEnCasa de la plataforma de streaming Clarovideo, el canal Paramount+, cuyo contenido suele requerir de un monto extra de dinero, tendrá gratis algunas de sus series.

Clarovideo ha liberado contenido de diversos canales a su disposición, como HBO o Fox, desde el comienzo de la cuarentena por coronavirus, y esta vez le toca a Paramount+

¡Si eres usuario de nuestra plataforma, accede a estos contenidos de #ParamountEnClarovideo! �� Tienes hasta el 15 de junio para verlos sin costo. ���� #ClaroQueMeQuedoEnCasa https://t.co/sFijOX95WU pic.twitter.com/cOLc0QZdfc — Claro video México (@ClaroVideoMx) May 19, 2020

Las series de dicho canal que podrán verse sin costo hasta el próximo 15 de junio son Bob Esponja, Chica Rara, Game Shakers, The Handmaid’s Tale, The Thundermans, NOOBees, Comedy Central Stand Up y Schitt’s Creek.

El resto del contenido de Paramount+ puede verse por un precio de 79 pesos.