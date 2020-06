"Bob Esponja: Al rescate” de los océanos en su nuevo tráiler

Con su estreno reprogramado en Estados Unidos para el 31 de julio (si es que el Coronavirus lo permite), la nueva película animada de Nickelodeon, Bob Esponja: Al Rescate (The SpongeBob Movie: Sponge On the Run), ha presentado un nuevo avance oficial, con motivo del Día Mundial de los Océanos.

Inspirada en el famoso personaje y sus amigos, esta película nos mostrará una aventura lejos de Fondo de Bikini, cuando Bob Esponja y Patricio tengan que salir en busca de Gary.

Una trama que nos recuerda mucho al episodio “Gary Come Home” en el que el caracol se escapa, y es adoptado sin querer por una anciana, aparentemente ordinaria, pero con una rara predilección por comer caracoles.

Sinopsis: Bob Esponja, su mejor amigo Patricio Estrella y el resto de la pandilla de Fondo de Bikini llegan a la pantalla grande en su primer evento cinematográfico en animación digital. Después de que el querido caracol mascota de Bob Esponja, Gary, caracoraptado, él y Patrick se embarcan en una aventura épica en La ciudad perdida de Atlantic City para llevar a Gary a casa.

Mientras navegan por las delicias y los peligros de esta hilarante misión de rescate, Bob Esponja y sus amigos prueban que no hay nada más fuerte que el poder de la amistad.

Bob Esponja: Al Rescate será dirigida por Tim Hill, quien ha escrito varios episodios de la serie. Y dentro del reparto de voces se incluye a Kelly Marie Tran, Awkwafina y Reggie Watts.