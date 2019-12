''Blurred Lines'' vuelve a darle dolores de cabeza a Pharrel Williams

ESTADOS UNIDOS.- El caso de "Blurred Lines" aún sigue atormentando a Pharrel Williams, y es que Mientras que el veredicto de 2015, en el que se ordenó pagar casi $5 millones de dólares a la familia de Marvin Gaye por infringir el éxito del fallecido cantante de 1977 "Got to Give It Up", fue básicamente confirmado el año pasado después de una apelación, ahora la familia de Gaye presentó una moción que afirma que Williams recientemente se contradijo en una entrevista reciente con GQ al hablar sobre el caso, según información de The Hollywood Reporter.

En una entrevista con el veterano productor Rick Rubin, Williams dijo que a veces "invierte a los ingenieros" un sonido de un disco anterior, que es precisamente lo que causó la pérdida de "Blurred Lines", donde el jurado determinó que Williams y Thicke habían copiado la "sensación de la canción de Gaye".

"Lo hice en "Blurred Lines" y me metí en problemas", dice Williams en la entrevista. Pero en testimonio bajo juramento durante el juicio, Williams dijo: "No fui al estudio con la intención de hacer que algo se sintiera como Marvin Gaye".

La familia Gaye, que todavía está representada por el abogado Richard Busch, afirma que esto constituye fraude y evidencia de perjurio. Entre otras cosas, están buscando la friolera de $3.5 millones en honorarios de abogados.

"Williams hizo declaraciones falsas intencionales y materiales ante el jurado y este Tribunal como parte de un esquema desmesurado para influir indebidamente en el jurado y el Tribunal en sus decisiones", dice la moción, obtenida por Variety. "Nada fue más central en este caso que si 'Got to [Give It Up]' o Marvin Gaye estaba en la mente de Williams mientras se dedicaba a crear 'Blurred [Lines]'. Ese hecho fue central para la cuestión de si Williams y Thicke copió ilegalmente 'Got To' y si su copia fue intencional, y lo sabían. También fue fundamental para su defensa de la "creación independiente". Y se convirtió en central en el análisis de este Tribunal sobre si se otorgarán honorarios de abogados”.

Si bien las similitudes entre las dos canciones se observaron en el lanzamiento en 2013 de "Blurred Lines", no fue sino hasta 2015 cuando se les ordenó pagar más de $7 millones al patrimonio del difunto cantante, que luego se redujo a $5.3 millones en apelación.