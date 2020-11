Blue Ivy narrará audio libro de "Hair Love"

ESTADOS UNIDOS.- La carrera de Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé y Jay-Z, parece ir por buen camino, y es que la pequeña ha sido elegida para narrar el audio libro de "Hair Love", basado en el cortometraje ganador del Oscar de Matthew A. Cherry.

Fue el mismo Cherry quien dio a conocer la noticia mediante sus redes sociales publicando un clip que muestra el audiolibro de cuatro minutos de duración.

La conmovedora historia, que sigue a un padre afroamericano que intenta peinar a su hija por primera vez, se llevó a casa un Premio de la Academia en 2020 al mejor cortometraje animado. En mayo pasado, fue lanzado como un libro para niños con ilustraciones de Vashti Harrison. El cortometraje de Cherry, que escribió, dirigió y coprodujo con Karen Rupert Toliver, también se convertirá en un programa de televisión animado en HBO Max llamado "Young Love", basado en los personajes de "Hair Love".

Carter, de 8 años, ya tiene numerosos elogios en su haber. Ganó el premio BET Her en 2020 por la canción "Brown Skin Girl", lo que la convierte en la receptora más joven de un premio BET. También consiguió un premio NAACP Image Award por el mismo sencillo, que es una colaboración con Beyonce, WizKid y Saint Jhn. Carter también apareció en el álbum visual de Beyonce "Black Is King", que debutó en Disney Plus en julio. Con la interpretación del audiolibro de Carter, existe la posibilidad de que pueda competir por una nominación al Grammy por palabra hablada. Su madre tiene 24 premios Grammy y su padre 22.