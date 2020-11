Blanca Soto quedó viuda a 8 meses de casarse

CIUDAD DE MÉXICO.- Blanca Soto suele ser muy reservada, pero, pocas veces lo ha hecho, decidió abrirse sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: La muerte de su esposo.

La actriz de “Eva Luna”, “Señora Acero” y “Porque el amor manda” recordó la dolorosa pérdida de quien fuera su primer compañero de vida, Bill Holefelder, con quien estuvo casada tan solo 8 meses antes de que falleciera en 2004.

Quedé viuda muy joven”, dijo Blanca en una entrevista para el canal de Youtube de Lourdes Stephen.

“Fue un cáncer y yo trato siempre de apoyar, de estar presente, bueno me gusta mucho apoyar a St. Jude yo también perdí a un primito mío chiquito de cáncer. El cáncer es una enfermedad súper difícil entonces la verdad que la gente que pasa por eso son unos guerreros”, continuó.

Este lamentable hecho la hizo ser más reservada en cuanto a su vida privada, pues a pesar del éxito de su carrera no suele ser muy activa en redes sociales.

“De mi vida privada no me gusta hablar precisamente porque hubo una transición en mi vida donde yo creo que decidí que cuando encuentras a la persona indicada y cuando eres feliz y estás tan contento hay una magia y algo maravilloso entre esa persona y tú que no se debe de compartir”, reveló la actriz de “No te puedes esconder”.

“No es que no me guste mostrar, pero prefiero mantener mi trabajo y todo… Siempre trato como de enseñarles como pedacitos y cositas, pero creo que la vida privada… Tuve que aprender a reservarla porque pues me ha pasado que ha sido difícil”, agregó.

Pese a los golpes que le ha dado la vida, la famosa aseguró que ahora se encuentra muy plena y con un corazón feliz, dispuesto a seguir adelante.