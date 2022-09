Blanca Soto esquiva preguntas sobre su romance con Fernando Colunga a pesar de ser vistos besándose

Los artistas Blanca Soto y Fernando Colunga prefieren mantener su relación alejada de los medios, y a pesar de que nunca han anunciado su relación, una reportera preguntó a la actriz tras verlos besándose.

La periodista del programa Venga la Alegría se encontró con Blanca e inmediatamente le dijo: “A través de esos lentes veo los ojos de una mujer muy enamorada. Vimos que en el aeropuerto Fernando Colunga te despidió con un beso en la boca y entonces ¿qué me puedes decir de eso?”.

Sin embargo, Soto reaccionó con una sonrisa nerviosa y contestó: “Ah, qué tal… mira… pues no, no, no, yo no sé de… ¿cómo vieron eso?, no, ni cuenta me di fíjate”.

Blanca desconcertada

Como las preguntas de la reportera continuaban, la protagonista de la telenovela ‘Porque el amor manda’, agregó: “Yo estoy muy bien, no sé de qué me estás hablando, yo estoy muy contenta, y estoy aquí en México para ver a la familia y todo bien”.

Al respecto de si mantiene una bonita relación con Colunga, Blanca comentó: “Mira, no es ocultar, yo creo que yo he preferido tener mi vida privada, privada, pero estoy bien y gracias por preguntar cómo está todo, todo está muy bien”.

Posteriormente, la periodista le recordó que su romance con Fernando surgió justamente en la novela antes mencionada; no obstante, la artista replicó: “A mira, te digo que me estoy enterando de un chorro de cosas nuevas”.

Aunque la reportera intentó que Blanca Soto admitiera al menos que si se despidió de Fernando Colunga de beso en la boca, la artista solo comentó: “Mira, te digo, prefiero no hablar de ciertas cosas de mi vida privada, y te digo, no sé, ahora sí que me agarraste así de, venía dormida en el avión y me quedé sin saber qué decirte”.

Finalmente, la intérprete no quiso hablar de temas del amor y antes de despedirse expresó: “gracias por venir a saludarme y gracias por estar aquí, les mando muchos besos a mis fans que es lo más importante, que siempre están al pendiente de mí, los quiero muchísimo”.