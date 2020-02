Blanca Guerra abandona enojada set de televisión

Blanca Guerra se encuentra inmiscuida en tremenda polémica luego de abandonar el foro de televisión del programa ‘Cuéntamelo Ya’ sin aparecer en el segmento para el que había sido presentada.

Durante la emisión, la conductora Cynthia Urias ofreció una disculpa al público comentando: “Quiero pedir una disculpa a nuestro público, ya que ya habíamos presentado a nuestra invitada de hoy, la señora Blanca Guerra, desconocemos el motivo por el que abandonó el foro, no sabemos si algo le molestó, si llevaba prisa”.

Por su parte, la primera actriz concedió una entrevista para el programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ en donde explicó que fue invitada a la emisión televisiva para promocionar la obra de teatro ‘A Puerta Cerrada’, pero al no hacer caso a una de sus peticiones tuvo que irse del lugar.

“Yo les dije tenía que irme a las 12:30 y ellos me explicaron que me iban a meter en primer bloque, y no me pelaron, por lo que no permito que nadie me falte al respeto, me deben cumplir las cosas… yo no permito que me falten al respeto ni que me utilicen”, sentenció.