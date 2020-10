Blake Jenner confiesa haber golpeado y maltratado a Melissa Benoist cuando estaban juntos

ESTADOS UNDOS.- Mediante una declaración publicada en Instagram, Blake Jenner ha confirmado que agredió físicamente a su ex esposa, la estrella de Supergirl, Melissa Benoist.

Cabe recordar que en noviembre pasado, Benoist compartió un emotivo video en Instagram en el que reveló que era una sobreviviente de violencia doméstica.

Aunque Benoist nunca nombró a su presunto abusador en ese momento, dijo que el abuso comenzó alrededor de cinco meses después de la relación. Describió varios incidentes en los que afirmó que su ex fue violento con ella.

Ahora, Jenner ha salido a dar la cara para compartir un extenso mensaje en Instagram abordando los reclamos, diciendo que asume los hechos con "total responsabilidad y rendición de cuentas" por el daño que infligió a su ex: "Emocional, mental y sí, físicamente".

“Durante los últimos once meses he estado pensando en cómo abordar una situación personal que se hizo pública a fines de 2019”, comenzó en su cargo. "A lo largo de ese tiempo, reflexioné sobre un período de mi vida que antes había mantenido en la oscuridad por vergüenza y miedo, pero sé que esto es algo que debe abordarse, no solo públicamente, sino también en privado con la persona directamente. afectado y conmigo mismo’’, menciona en el largo texto.

"Cuando tenía 20 años, conocí a una mujer y nos enamoramos. No me di cuenta de la magnitud de eso en ese entonces, pero en retrospectiva, tan grande como el amor que se compartió entre nosotros, el quebrantamiento compartido que surgió de nuestra infancia resultó ser mayor. La pasión entre nosotros nos llevaría a ambos a algunos de los momentos más felices, pero también a momentos de celos, episodios de inseguridad y volatilidad. En cierto modo, creo que para los dos, Nuestro matrimonio era una especie de potencial de redención. Incluso en esos momentos en los que estaba decidido a irme porque habría sido la elección más saludable, sentí que no podía irme cuando alguien a quien amaba me pedía que me quedara. una relación con una fundación arraigada en la codependencia, que tuvo consecuencias nefastas. Los dos éramos jóvenes y dejamos que gran parte de nuestro quebrantamiento se pudriera durante demasiado tiempo", continuó.

"Asumo toda la responsabilidad por el daño que infligí durante mi relación con mi pareja anterior, emocional, mental y sí, físicamente".

Benoist y Jenner se conocieron cuando protagonizaron juntos Glee. Según los informes, se casaron en 2015, pero Benoist solicitó el divorcio a fines de 2016.

Benoist ahora está casada con su coprotagonista de Supergirl, Chris Wood. Recientemente le dieron la bienvenida a su primer hijo, un hijo llamado Huxley Robert.