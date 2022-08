Blackpink protagoniza bochornoso momento en fiesta de VMA

#Jennie coming to the VMA after party wearing sweat shirt and flip-flops, Then traumatised by seen those dresses

So deciding to leave the premises asap������������#BLACKPINKatVMAs #PINKVENOM#lisa #jisoo #rosé#jenlisa #chaelisa #chaennie #chaesoo #lisoo #jensoo #lisoo #blinks pic.twitter.com/jp40C2DsiB