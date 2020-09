''Black Widow'' podría retrasarse debido a la poca demanda que generan las salas de cine

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que Disney no quiere arriesgarse a realizar un lanzamiento prematuro con "Black Widow”, pues debido a que no todos los cines se encuentran abiertos debido a la aún activa pandemia de Covid-19, la cinta podría retrasarse.

La película en solitario de la heroína de Marvel estaba programada para estrenarse el 6 de noviembre, pero según informa Variety, varias personas con conocimiento de la situación afirman que habrá cambios de fecha.

Un retraso inminente de "Black Widow" se produce pocos días después de que Warner Bros. anunciara que "Wonder Woman 1984" debutará a finales de diciembre en lugar de principios de octubre. STX también trasladó el thriller de Gerard Butler "Greenland" fuera de septiembre, mientras que Universal empujó "Candyman" a 2021, privando a los expositores de cualquier lanzamiento importante hasta que la secuela de James Bond "No Time to Die" se estrene el 20 de noviembre. Es otra señal que la taquilla de Estados Unidos no volverá a la "normalidad" en el corto plazo.

Cabe señalar que un portavoz de Disney se negó a comentar sobre dicha situación.

Alrededor del 70% de los cines de EE. UU. Han reabierto, pero muchos tienen problemas para atraer público. Un problema que agrava es el hecho de que los principales mercados nacionales, como la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, siguen cerrados.

“Black Widow”, protagonizada por Scarlett Johansson, se ha retrasado varias veces desde que se programó originalmente para debutar en mayo. Disney aún tiene que averiguar cuándo se estrenará "Black Widow" y qué significa su movimiento para los futuros lanzamientos de Marvel, como "Eternals", "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y "Thor: Love and Thunder".