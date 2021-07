“Black Widow”: Stephen Dorff, de Blade, dice sentir "vergüenza" de Scarlett Johansson

CIUDAD DE MÉXICO. – Ante el estreno de “Black Widow”, múltiples críticas han comenzado a circular en redes, sobre todo aquellas que causaron molestia por su “tono” inadecuado o las que sexualizan a la protagonista.



Ahora, se ha hecho viral la opinión de Stephen Dorff, actor estadounidense conocido por su papel de Deacon Frost en Blade, sobre la próxima película a estrenar protagonizada por Scarlett Johansson, de quien aseguró “sentirse avergonzado”.

Todavía busco los buenos proyectos porque no quiero estar en Black Widow. Me parece una basura. Parece un mal videojuego. Me avergüenza esa gente. ¡Me da vergüenza por Scarlett! Estoy seguro de que le pagaron cinco…siete millones de dólares, pero de vergüenza. No quiero estar en esas películas. Realmente no quiero. Encontraré a un director joven que será el próximo Stanley Kubrick y actuaré en su lugar”, expresó Dorff.



Fuertes declaraciones



Las duras críticas de Stephen Dorff fueron hechas en una entrevista con The Independient sobre distintos temas, pues no sólo remarcó lo “mucho que detesta las películas de Marvel”, comentó, sino que también dio su opinión sobre la pasada entrega de los Premios de la Academia que, debido al Covid-19, tuvieron que llevar a cabo múltiples modificaciones para proteger la seguridad de los asistentes.



“El negocio de está convirtiendo en un gran programa de juegos. Tienes actores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Tienes cineastas que no tienen ni idea de lo que hacen. Todos estamos en estas pequeñas cajas de serpentinas. Televisión, cine: ahora todo es un gran grupo de un solo tipo de contenido”, aseguró el actor.



Sobre su carrera actoral, Stephen Dorff expresó que no se arrepiente de sus elecciones profesionales, incluida la protagonizar la comedia de John Waters, “Una mi**** de película”, que fue recomendada por sus agentes, asegura el portal Deadline.



“¿Por qué no haría una película de John Waters? La otra cinta apesta. Son como, bueno, no va a hacer nada por tu carrera ni por tu dinero. Pero iré a Cannes y tendremos una ovación de pie, y los niños de todo el mundo, los estudiantes de arte y los fanáticos de John Waters adorarán esta maldita película, lo que hacen hasta el día de hoy. ¿Por qué no haría eso? Así que despedí a esos agentes”, concluyó el actor.