Billy Joel regresa a México al Foro Sol y será la última vez

Uno de los legendarios rockeros regresa a México, Billy Joel se presentará en el Foro Sol el próximo 6 de marzo y de acuerdo con los organizadores será la última vez que visite la ciudad.



Los conciertos del músico, cantante y compositor que ha hecho rolas memorables como "Piano Man" y "We Didn't start the fire" son una garantía, ya que son de los shows más convocados por el mundo teniendo agotadas sus entradas.



Joel es el sexto artista discográfico más vendido de todos los tiempos y el tercer artista solista más vendido. En 2016, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó a "Piano Man" para su preservación en el Registro Nacional de Grabación por su "importancia cultural, histórica y artística".



En noviembre de 2014, Billy Joel recibió el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso a la Canción Popular que honra los logros de toda una vida artística, así como la promoción de la canción como vehículo para comprender, entretener e informar a las audiencias; Además de inspirar a varias generaciones, ganó el Premio Centenario ASCAP, el cual se otorga una vez en un siglo y que se entrega a los íconos de la música estadounidense en reconocimiento de sus logros incomparables en sus respectivos géneros musicales.



Ha vendido más de 150 millones de discos en el último cuarto de siglo, y cuenta con 33 éxitos consecutivos en el Top 40 mundial y por eso es uno de los artistas más populares y respetados en la historia musical.



Los boletos para este show estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex el 4 y 5 de noviembre, y en venta general a partir del 6 de noviembre a través de www.ticketmaster.com.mx y por teléfono al 53-25-9000, así como en la taquilla del recinto de la alcaldía de Iztacalco.



En diciembre de 2013, Joel recibió The Kennedy Center Honors, uno de los principales premios culturales de los Estados Unidos. También recibió seis premios Grammy, incluido el prestigioso Premio Grammy Legend. Joel ha sido incluido en el Salón de la Fama del Compositor y el Salón de la Fama del Rock and Roll y ha recibido numerosos premios de la industria, incluido un Premio Tony por "Movin 'Out", un musical de Broadway basado en la música de Joel.