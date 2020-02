Billie Eilish se siente apenada por su victoria en los Grammy

ESTADOS UNIDOS.- No es noticia nueva que Billie Eilish y su hermano mayor, Finneas O'Connell, se llevaron la noche de los premios Grammy 2020 al ganar las categorías más importantes de la gala.

El dúo de hermanos ganó el álbum del año, la canción del año y el récord del año. Además Eilish ganó el premio al Mejor Artista Nuevo y O'Connell ganó al Productor del Año, por lo que este año fue histórico para los hermanos.

Cualqueira pudiera pensar que se encuentran muy felices, sin embargo, no es el sentimiento que abunda en los famosos, ya que en una nueva entrevista con Vogue, O'Connell compartió que él y Eilish estaban un poco avergonzados por llevarse las categorías más importantes, y señaló que esperaba que las victorias se dividieran más equitativamente entre los otros nominados.

"[Billie] estaba muy agradecida, obviamente, y muchos de sus amigos estaban allí. Ella tiene más 'ir con la corriente' que yo, pero los dos estábamos un poco avergonzado de ganar tanto; esperas que sea un poco igual, pero después del tercero consecutivo... bueno, amamos a todos nuestros compañeros nominados”, aseguró Finneas.

Ahora que la temporada de premios ha terminado, no está enfocado en perforar el próximo ganador del Álbum del Año. Como explicó la estrella, "No me alejo de esta semana pensando:" No puedo esperar para volver en dos años y ganar más ". Estoy como, 'Hicimos eso'. Ahora estoy, genial, puedo concentrarme en otros sueños míos; realmente quiero hacer trabajo musical en cine y teatro en los próximos cinco años ".

O'Connell y Eilish aparecieron por última vez juntos en los Oscar de 2020, donde se unieron para interpretar "Yesterday" de The Beatles para el homenaje In Memoriam. Si bien fueron una vista frecuente durante la temporada de premios, el productor reveló que su fama colectiva ha hecho que un aspecto de sus vidas sea un poco difícil.