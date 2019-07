Billie Eilish lanza remix con Justin Bieber

LOS ÁNGELES, California.- Billie Eilish se ha declarado ser fan de Justin Bieber desde siempre, incluso habla a menudo de ello y ha publicado fotos de los dos después de que se conocieron en el festival de Coachella a principios de este año.

La cantante anunció esta tarde de jueves el lanzamiento de un remix de su tema ‘Bad Guy’ con nada más ni nada menos que Justin Bieber, así es, en la canción, que encuentras en todas las plataformas disponibles, podrás escuchar un verso del cantante canadiense.

Billie optó por darlo a conocer mediante su cuenta de Instagram, en la que se ve a una Eilish aparentemente preadolescente de pie frente a la pared de su dormitorio con fotos de Bieber.

‘‘BAD GUY CON JUSTIN BIEBER ES PÚBLICO YA OMGFFFFGGG CUALQUIER COSA ES POSIBLE’’, colocó al pie de la foto.

El remix de la canción no es drásticamente diferente, musicalmente hablando, pero hay una gran cantidad de Bieber's Timberlake-esque, se agregaron voces autotunadas.

"Bad Guy" es uno de los temas principales del álbum debut de Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Que fue uno de los "Best Albums of 2019 (So Far) de Variety" a fines del mes pasado.