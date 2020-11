Billie Eilish lanza nuevo video musical: ''Therefore I Am''

ESTADOS UNIDOS.- La espera por parte de los seguidores de Billie Eilish llegó a su final luego de que la cantante lanzara nuevo video musical la mañana de este jueves.

La cantante de 18 años, ganadora del premio Grammy, lanzó su nuevo sencillo titulado: ”Therefore I Am", en donde sale paseándose por un centro comercial completamente vacío mientras disfruta de tomar ciertos alimentos de algunos puestos.

"Así que ve a divertirte, realmente no me importa un bledo / Y puedes darle lo mejor de mí, pero sé que no soy tu amiga ni nada por el estilo / Maldita sea, crees que eres el hombre / Creo que, por lo tanto, Lo soy”, canta Billie en el coro de la canción.

La última vez que lanzó un sencillo, "My Future", fue en julio. Su álbum de estudio debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, fue lanzado en 2019.

A continuación puedes ver el video: