Billie Eilish lanza cortometraje sobre el cuerpo de la mujer

ESTADOS UNIDOS.- Hace algunos meses se había hablado sobre un corto de Billie Eilish que se estuvo reproduciendo en sus conciertos previo a su entrada al escenario, pues bien, ahora la cantante ha compartido el video en redes sociales.

Titulado ‘‘NO ES MI RESPONSABILIDAD’’, el cortometraje producido originalmente para la gira de la famosa, habla de la mujer y de cómo ellas no son responsables de los pensamiento obscuros que sus cuerpos puedan generar.

"Crecer en público" ha sido la historia de la vida de Billie Eilish en los más de cuatro años desde que pasó de la estrella de SoundCloud al fenómeno global, pero está usando su plataforma para hacer una declaración poderosa sobre la vergüenza corporal y las suposiciones que la gente hace sobre ella y otras mujeres jóvenes.

En los meses transcurridos desde que se hizo famosa, se ha hablado mucho sobre la "realidad" de Eilish y su falta de inclinación a ponerse glamorosa en las formas tradicionales de estrella del pop femenino, eligiendo en cambio vestirse más como una rapera o una adolescente normal.

En el clip, la cantante, que cumplió 18 años en diciembre, se muestra en una habitación oscura, quitándose lentamente su sudadera negra mientras habla sobre la imagen corporal y la vergüenza. "¿Me conoces?", Dice ella, antes de pasar a una serie de preguntas sobre cómo la gente la ve y espera que actúe. “¿Quieres que sea más pequeño? ¿Más débiles? Más suave?¿Quieres que me calle? ¿Te provocan mis hombros?

A medida que el clip se acerca a su final, Eilish se hunde lentamente en el agua oscura.

“Hacemos suposiciones sobre las personas en función de su tamaño. Nosotros decidimos quiénes son. Decidimos lo que valen ", concluye en el clip. “Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide qué me hace eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?

El clip se estrenó durante "Where Do We Go?" De Eilish gira mundial, que tuvo solo tres conciertos en marzo antes de ser pospuesta debido a la pandemia de coronavirus.