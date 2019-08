Billie Eilish habla sobre su dismorfia corporal y salud mental en Rolling Stone

ESTADOS UNIDOS.- Durante una reciente entrevista para la revista Rolling Stone, Billie Eilish habló sobre su salud mental, la filtración de su domicilio y su dismorfia corporal.

Eilish reveló que comenzó a experimentar depresión una vez que tuvo que dejar de bailar debido a una lesión en la cadera.

"Me envió por un agujero…pasé por una fase de autolesión, no tenemos que entrar en detalle. Pero lo esencial fue que sentí que merecía sentir dolor", señala.

La cantante compartió que durante su tiempo bailando, también experimentó dismorfia corporal.

"En el baile, usas ropa muy pequeña. Y nunca me he sentido cómoda con ropa muy pequeñ, era gordita, baja y siempre estaba preocupada por mi apariencia. Ese era el pico de mi dismorfia corporal. No podía mirarme en el espejo".

A pesar de que su salud mental ha mejorado, admitió que todavía siente ansiedad cuando se va de gira, y a veces no confía en sí misma para estar sola.

"Simplemente no podía soportar el hecho de que tenía que irme de nuevo", explicó. "Se sintió como un limbo interminable. Como si no hubiera un final a la vista. Y, es decir, es verdad, realmente no hay un final a la vista con las giras". Billie tiene shows planificados hasta 2020.

Otra causa de ansiedad para la cantante fue la reciente filtración en línea de la dirección de su casa. Ella describió el incidente como "realmente traumático".

"Ya no me siento completamente segura en mi casa, lo que apesta", dijo. "Yo amo mi casa."

En 2018, la famosa vio a un terapeuta varias veces para mejorar su salud. Ahora, afortunadamente las cosas han mejorado.

"No he estado deprimida en un minuto, lo cual es genial", agregó Eilish, alegando que la edad de 17 años ha sido el mejor año de su vida hasta ahora.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA