Billie Eilish estrena nuevo video: "Xanny"

Este 2019 ha sido un grandioso año para Billie Eilish, que aunque el año esté llegando a su final, la artista aún tiene más que dar y es que ahora se las ingenió para dirigir su nuevo video "Xanny". La canción proviene de su muy elogiado album ‘‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’’.

"Estoy muy emocionada de compartir mi debut como director", dijo Eilish en un comunicado. “Las imágenes son muy importantes para mí, y estoy muy orgullosa de estar en un lugar donde puedo presentar mi visión creativa exactamente como la quiero. Gracias a todos los que han confiado en mí”.

El video presenta a Eilish dividiéndose en un conjunto completamente blanco contra una pared de tonos similares. Una serie de manos incorpóreas le apagan cigarrillos en la cara, pero parece imperturbable, casi como si hubiera tomado una ‘Xanny’.

La joven de 17 años recientemente lanzó una oda a su hermano productor Finneas, "Everything I Wanted", y también consiguió seis nominaciones al Grammy; Además de Mejor Artista Nuevo, también fue nominada para Grabación y Canción del Año ("Bad Guy") y Álbum del Año. Para terminar un año ocupado, saldrá con su primer álbum en vivo, a través de Third Man Record de Jack White, este viernes.